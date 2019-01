Poliziotto salva ex collega caduto in mare nel porto di Alghero

Tragedia sfiorata questa mattina nello specchio antistante il porto, il giovane agente ha recuperato un 65enne forse colpito da un malore, che rischiava di annegare

Di: Alessandro Congia

Tragedia sfiorata al porto di Alghero intorno alle 10.30 di questa mattina, quando un ex agente di polizia 65enne è caduto in mare mentre pescava dalla banchina.

Si sono vissuti attimi di paura, fortunatamente senza gravi conseguenze, quando, forse a causa di un improvviso malore, l’uomo è caduto nelle acque gelide del porto: provvidenziale l’intervento di un giovane poliziotto in forza al Reparto di Prevenzione del Crimine che non ha esitato a gettarsi nello specchio d’acqua e a riportare in superficie il 65enne.

Immediato poi l’intervento dei sanitari del 118 che, precauzionalmente, hanno trasportato lo sfortunato ex poliziotto in ospedale.