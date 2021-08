Controlli Covid nei porti di Arbatax e Cala Gonone. A Dorgali sanzionata impresa di noleggio e trasporto marittimo

I controlli per verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid da parte dei carabinieri delle compagnie di Lanusei e Siniscola

Di: Giammaria Lavena

Nella mattinata del 28 luglio i carabinieri delle Compagnie di Lanusei e Siniscola, unitamente ai militari dell'Ispettorato del Lavoro di Nuoro, hanno avviato una serie di controlli sul rispetto della normativa Covid-19 del settore traffico marittimo. Il personale impegnato è salito a bordo di 4 navi da traffico allo scopo di verificare l’imbarco-sbarco eventuale dell’equipaggio, il controllo della documentazione di bordo, della cartellonistica Covid, della segnatura dei posti e della presenza di punti di sanificazione.

E' stato inoltre controllato l’utilizzo dei dpi e la presenza del documento “piano di prevenzione Covid redatto dal medico competente”. Nello specifico nelle imbarcazioni interessate sarebbe emerso che i membri dell’equipaggio erano regolarmente presenti ed imbarcati con il previsto ruolo. Entrambe le imbarcazioni occupavano il 50% della capienza complessiva della nave come disposto dal Dpcm. Ambedue sarebbero risultare munite di cartellonistica e con il previsto distanziamento dei posti.

A bordo sarebbe risultato inoltre presente il piano di sicurezza Covid redatto dal medico competente. A terra sono invece state controllate 15 imprese di noleggio e trasporto marittimo, di cui una nel Comune di Dorgali che sarebbe risultata irregolare per l’inosservanza del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento del virus nei luoghi di lavoro in relazione all’impiego di 4 lavoratori.

Pertanto le è stata contestata una violazione amministrativa pari a 400 euro. Nel complesso sono stati controllati 38 lavoratori.