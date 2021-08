Covid. In Sardegna 314 nuovi casi e zero decessi

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Tasso di positività all'8,4%

Di: Giammaria Lavena

Sono 62.365 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 314 nuovi casi.

Non si registrano nuovi decessi (1502 in totale). Sono 74 le persone ricoverate in area medica (-1 rispetto al report precedente) e 17 in terapia intensiva (+4). In totale sono stati eseguiti 1.513.829 tamponi, per un incremento complessivo di 3.722 test rispetto al dato precedente.

Il tasso di positività è dell'8,4 per cento. Attualmente in Sardegna sono 5.120 le persone in isolamento domiciliare e 55.620 i guariti (+15).