Incendi nell’Oristanese: qualche focolaio ancora attivo

Prorogata allerta per rischio roghi in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Qualche focolaio è ancora attivo nel Montuiferru, la zona dell'Oristanese che è stata colpita dal vasto incendio scoppiato venerdì scorso a Bonarcado, da un'auto che ha preso fuoco dopo un'incidente stradale.

Mezzi a terra stanno operando nel territorio tra Cuglieri, Scano Montiferro e Santu Lussurgiu: qui si è alzato in volo anche un elicottero della flotta antincendi regionale, mentre i Canadair sono tornati a terra.

Mezzi aerei in azione anche a Quartucciu (Città Metropolitana di Cagliari), non lontano da Sant'Isidoro, dove vi sono alcune abitazioni che attualmente non corrono pericolo, e a Bitti, dove è ripartito un rogo divampato giovedì 29. Nel frattempo la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di domenica 1 agosto.

Codice arancione - attenzione rinforzata - in quasi tutto il centro-sud dell'Isola, Oristanense compreso, e in Gallura.