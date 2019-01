Non si ferma al posto di blocco: sacerdote ubriaco inseguito sull'Orientale Sarda

Era convinto di andare a San Teodoro, ma viaggiava in direzione Olbia: patente sospesa e auto sequestrata

Di: Redazione Sardegna Live

Un sacerdote sardo è stato fermato dai carabinieri lungo la SS 125 "Orientale Sarda" all'altezza di Loiri Porto San Paolo dove viaggiava ubriaco alla guida di un'auto.

L'episodio risale a qualche giorno fa, quando i carabinieri del Nucleo radiomobile del Reparto territoriale erano impegnati in un’attività di controllo sulla “125”, vicino a Porto San Paolo.

Era circa l’una di notte quando i militari hanno intimato l’alt a una macchina che procedeva in direzione Olbia, e il cui conducente non si è fermato. Così i militari sono saliti in auto inseguendo e fermando l'uomo. L'automobilista avrebbe reagito con stupore, dichiarando di non aver visto la paletta dei carabinieri alzarsi. L'uomo avrebbe poi dichiarato di essere diretto verso casa a San Teodoro, mentre in realtà viaggiava dalla parte opposta della statale, in direzione Olbia. Così, i carabinieri, hanno accertato il reato di guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato sottoposto ad alcoltest e i valori registrati erano nettamente superiori al massimo consentito. I militari sono poi rimasti stupefatti una volta scoperto che l'uomo era un sacerdote.

Al religioso ubriaco è stata sequestrata l'auto e sospesa la patente. L'uomo si è visto costretto a chiamare un amico che lo recuperasse accompagnandolo a casa al termine della movimentata nottata.