Incendi. Focolaio a Cuglieri: in azione un Canadair

Lunedì primo tavolo tecnico su stima estensione fiamme e danni

Di: Redazione Sardegna Live

Non sono ancora del tutto spente le fiamme che da più di una settimana hanno ridotto in cenere buona parte del Montiferru. Un focolaio si è riacceso da questa mattina nelle campagne di Cuglieri, dove stanno intervenendo due elicotteri e il Super Puma oltre ad un Canadair.

Intanto, lunedì prossimo, 2 agosto, si riunirà la cabina di regia del Centro operativo regionale (Cor) per dare immediatamente avvio alle attività sulla stima dei danni, mentre l'assessore regionale dell'Ambiente con delega alla protezione civile ha già emanato le linee guida per i Comuni che stanno ricevendo le istanze dei privati.

"Secondo una prima stima l'estensione di territorio bruciato è di circa 20mila ettari, forse qualcosa di più - dice all'ANSA il capo della Pc sarda Antonio Belloi, anche in merito ad una nuova stima satellitare che ha conteggiato 1.500 ettari in più e 220 edifici distrutti - Attendiamo la riperimetrazione geolocalizzata da parte del Corpo Forestale, mentre per quanto riguarda gli immobili se ne stanno occupando i vigili del fuoco".