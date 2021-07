La storia commovente da Tresnuraghes: cani pastore salvano il gregge

La storia raccontata in un post su Facebook divenuto in poco tempo virale

Di: Redazione Sardegna Live

Due pastori maremmani che portano il gregge nel punto più lontano possibile dalle fiamme. Un salvataggio provvidenziale raccontato da alcuni abitanti di Tresnuraghes e anche in un post su Facebook da Benedetto Maria Ladisa, 56 anni di Tolentino (Macerata) organizzatore di eventi artistici e canori e conduttore di alcuni programmi televisivi trasmessi da varie tv locali.

Il post è diventato virale in poco tempo, superando le 77mila condivisioni. Una volta allontanato il gregge dalle fiamme e portato in città, i due cani si sono seduti, quasi ad aspettare l'arrivo del pastore. "Una storia che mi ha colpito profondamente - spiega all'ANSA l’autore del post - anche perché sono un animalista convinto. Una bella vicenda che ci fa riflettere e commuovere. Lo dimostra il fatto che sia così seguita".

La storia è stata raccontata alla presidente dell'associazione Speranzampetta, Antonella Satta, da una testimone diretta. "Una vicenda straordinaria - racconta all'ANSA la volontaria Piera Addis, cofondatrice dell'associazione e assessora all'ambiente e al benessere animale del Comune di Bosa - che ci ha fatto commuovere. In questi giorni ci stiamo attivando per mettere in salvo o riportare a casa tanti animali. L'ultimo caso è quello di un cagnolino che presenta diverse bruciature, mi sono interessata direttamente; ora è ricoverato alla clinica veterinaria. Ma i due pastori maremmani hanno fatto qualcosa di eccezionale".