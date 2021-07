Zoffili oggi a Nuoro per raccolta firme referendum giustizia, domani nelle zone colpite da incendi

Il coordinatore della Lega si recherà stasera nel capoluogo barbaricino, poi il sopralluogo nelle zone dell'Oristanese colpite dall'incendio

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di oggi il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili si recherà a Nuoro, dalle 18.00 alle 20.30, presso il gazebo di via G.Bosco per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia.

"Nella giornata di domani - afferma l'esponente leghista - effettuerò una serie di sopralluoghi nelle zone colpite dall’incendio nell’Oristanese assieme al collega deputato Filippo Maturi, capo dipartimento Benessere animale, al consigliere regionale Annalisa Mele e al coordinatore provinciale di Oristano Luca Erba oltre ad altri esponenti istituzionali del movimento".