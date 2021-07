Serramanna. Pensionato muore solo in casa, ma viene trovato dopo diversi giorni

Era morto già da diversi giorni quando i vicini hanno lanciato l'allarme. L'uomo è stato trovato privo di vita nel pavimento di casa

Di: Giammaria Lavena

E' stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Serramanna Leonardo Porceddu, 81 anni. Il corpo dell'anziano era in avanzato stato di decomposizione. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa che, non vedendo il pensionato da alcuni giorni, hanno provato inutilmente a bussare alla sua porta, chiamando il 112.

Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i Vigili del fuoco, che entrati in casa hanno rinvenuto il cadavere disteso sul pavimento, in casa nessun segno di violenza.

Il pover'uomo, affetto da diverse patologie, era morto da diversi giorni probabilmente per un infarto. La salma è stata affidata ai servizi sociali, che seguivano da tempo il pensionato, per i funerali.