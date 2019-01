Si ripete l’appuntamento con la magia de Is Foghidonis

I grandi fuochi in onore di San Antonio Abate e San Sebastiano sabato 19 e domenica 20 gennaio

Di: Fabiola Castri

Sabato 19 e domenica 20 gennaio si rinnova a Sadali l’appuntamento con l’antico rito ancestrale de Is Foghidonis. Nel suggestivo paese della Barbagia di Seulo, proprio al confine tra le province del sud Sardegna e quella di Nuoro, boschi di lecci e rovere, sorgenti e cascate faranno da cornice all’evento promosso e portato avanti dall’A. T. ProLoco di Sadali.

Diverse le iniziative organizzate per la giornata, sino ad arrivare all’accensione e alla benedizione dei fuochi, col quale si darà inizio al Carnevale con la prima uscita dell’anno della maschera tradizionale sadalese “S’Urtzu e su Pimpirimponi”.

Sabato 19 dalle ore 11.00 saranno possibili le visite guidate a cura dell’Ecomuseo nei diversi itinerari naturalistici del territorio sadalese - con le visite alla Grotta “Is Janas, la cascata Stampu de su Turnu e al Belvedere – e del centro storico dove tra le bellezze del borgo c’è la cascata di San Valentino, unico caso in Sardegna di una rapida all’interno del centro abitato.

Alle ore 15.00 e alle 16.00 presso la Grotta “Is Janas” verrà proposta la rappresentazione teatrale tratta dal racconto di Pia Deidda “L’ultima Jana”, che si ispira proprio alla leggenda delle tre fate- streghe che abitavano la Grotta. Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione.

Dalle ore 16.00 apriranno nel Centro Storico le varie botteghe con esposizione e vendita di prodotti tipici e di artigianato.

Alle 17.30 ci sarà la benedizione dei Fuochi in onore di San Antonio Abate e San Sebastiano da parte del Parroco, e subito dopo l’accensione dei suggestivi fuochi nelle vie del paese, si darà il via alla prima uscita delle maschere tradizionali de “S’Urtzu e su Pimpirimponi”.

Dalle 19.00 Cucine Aperte, con piatti tipici da gustare al caldo intorno ai fuochi, accompagnati sino a tarda sera da diversi spettacoli di musica, balli e brevi rappresentazioni, dolci tipici e del buon vino.

Domenica 20 gennaio si apre con la colazione o murzu presso il Centro Storico alle ore 10.00.

Dalle ore 11.00 a cura dell’Ecomuseo ci saranno le visite guidate agli itinerari naturalistici e la possibilità di vedere la Casa Museo Podda, unico e antico casale padronale del centro storico, arredato con mobili e oggetti originali del passato che testimoniano la tradizione locale.

Per tutto il giorno saranno presenti le botteghe con prodotti tipici e di artigianato.

Ajò in pullman e Kirkaebai tour Operator autonoleggio per le date de Is Foghidonis organizzano da Cagliari il viaggio in pullman.

Foto di Doriano Boi