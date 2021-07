Covid. In Sardegna 32 Comuni superano soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti

Oltre duecento Comuni, però, nell'ultima settimana non hanno registrato nessun nuovo contagio

Di: Giammaria Lavena

La decisione del sindaco di Siurgus Donigala (1.940 abitanti) di reintrodurre il coprifuoco è motivata da un'alta incidenza dei casi Covid, che negli ultimi giorni hanno fatto un balzo. Il piccolo centro del Sud Sardegna ha infatti registrato negli ultimi sette giorni in media 825 casi per 100mila abitanti, ma con soli 29 attualmente positivi.

In totale nell'Isola sono 32 i centri, piccoli e grandi - tra cui Cagliari e Quartu Sant'Elena -, che registrano numeri sopra soglia nell'ultima settimana. La maggior parte dei casi si registra nel sud dell'Isola, ma non mancano casi sopra soglia in alcune comunità dell'Oristanese, del Nuorese e del Sassarese. Tutti osservati speciali da Ats che ogni giorno comunica i dati alle singole amministrazioni attraverso una piattaforma alla quale possono accedere i sindaci.

Non solo cattive notizie: infatti su 377 Comuni in Sardegna sono ben 218 quelli che non registrano contagi negli ultimi sette giorni, dando respiro all'Isola che nelle scorse settimane aveva temuto un cambio di colore. I numeri possono essere consultati nelle mappe aggiornate dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.