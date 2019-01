“A morte il sindaco..”, Farris: “Lo Stato più che mai ci stia vicino”

Il rammarico del primo cittadino Gianluigi Farris: “Certamente a qualcuno non fanno piacere le regole, ma noi non ci fermiamo”

Di: Alessandro Congia

“Onestà e legalità, non ci fermiamo e non ci facciamo intimidire, ma lo Stato deve starci vicino. Ringrazio tutte quelle persone che mi sono state accanto in questi momenti. Grazie”.

Poche ma precise parole di rabbia e indignazione quelle espresse dal sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris, dopo le minacce apparse sui muri del centro abitato: ”Amorte il sindaco….ai rotto i ….” tra l’altro frasi con la vernice spray di colore bianco con mastodontici ‘orrori’ grammatici forse voluti, chissà. Ma il gesto è grave.

Fatto sta che il nuovo inquietante episodio non ha spaventato il numero uno dell’assemblea civica, un segno inequivocabile da vigliacchi che potrebbe essere legato alle restrizioni imposte dal decreto Gabrielli sui falò di Sant'Antonio, che il Comune quest'anno ha deciso di applicare.

I precedenti

Già nel 2017 Farris aveva subito ben due intimidazioni con una finta bomba piazzata davanti al bar di sua proprietà e con una busta contenente cartucce e minacce di morte trovate davanti al palazzo municipale. Sul nuovo atto intimidatorio indagano ad ampio raggio i Carabinieri.

La solidarietà, Anci Sardegna

Il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Regionale a nome della comunità degli amministratori sardi esprime vicinanza e solidarietà al sindaco di Siniscola Gianluigi Farris per le minacce ricevute nelle scorse ore. Ancora una volta l’amministrazione di Siniscola è vittima di minacce e di intimidazioni inaccettabili” scrive in un post sui social, il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana.