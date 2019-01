Alessandro Borghese sbarca a Cagliari con 4 Ristoranti

Ecco chi si sfida per il titolo di miglior ristorante di nuova generazione della città

Di: Ansa

Dopo Lombardia e Veneto, Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da Drymedia, domani alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) sbarca in Sardegna.

Una regione dove non mancano mai piatti della tradizione come la fregula, i culurgiones, i malloreddus e il porceddu e che, negli ultimi anni, ha mostrato anche la sua voglia di osare. E' il caso delle nuove generazioni di ristoratori di Cagliariprotagonisti della terza puntata del format capitanato da chef Alessandro Borghese. A sfidarsi per il titolo di miglior ristorante di nuova generazione della città sono: l'Osteria Kobuta, il Niu Restaurant, Su Cumbidu e Josto. Le prossime tappe saranno il Monferrato, la zona dei Castelli Romani, il ponente ligure con la Riviera dei Fiori e infine Cremona.

I nuovi episodi saranno disponibili anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 e su Sky On Demand.