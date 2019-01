Ladri all’ex Cambio in viale Bonaria, la Polizia ferma tre giovani pregiudicati

Le Volanti hanno immediatamente ammanettato i tre ladruncoli, riconosciuti grazie ai filmati delle telecamere

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, ha tratto in arresto Cesare Orrù e Giuseppino Fadda, entrambi 19enni, e Giorgio Casti, 18enne, tutti pregiudicati, responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Nella notte, intorno alle 3, è giunta la telefonata da parte del titolare di un bar in Viale Bonaria, (l’ex Cambio), che aveva ricevuto l’allarme intrusione nel suo locale e per questo chiedeva l’intervento di una Volante.

Un equipaggio della Volante, su disposizione del Centro Operativo, nel dirigersi sul posto, all’altezza della Via Roma, ha intercettato tre giovani che camminavano a passo spedito sul marciapiede di Viale Bonaria.

Gli agenti hanno fermato i tre giovani, riconoscendo uno di questi in quanto già denunciato in precedenza per furto aggravato e, con l’ausilio di altri equipaggi, dopo aver effettuato una verifica all’interno del bar unitamente al proprietario che si era recato sul posto, li hanno controllati ed identificati.

Dalle verifiche nel locale, è emerso che i ladri, dopo aver divelto la porta di ingresso avevano asportato dal registratore di cassa la somma di circa 170 euro.

Unitamente al proprietario i poliziotti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza accertando che i giovani immortalati corrispondevano perfettamente per caratteristiche fisiche e di abbigliamento ai tre fermati.

Sottoposti a perquisizione, nel giubbotto di Fadda è stata rinvenuta la somma di 150 euro in banconote di vario taglio mentre altri 16 euro sono stati rinvenuti nelle tasche dei pantaloni di Casti.