Appalto vigilanza Gruppo Secur: l’appello di Gianfranco Ganau a Pigliaru e Arru

«Attiviamo subito un tavolo di confronto con l'Aou»

Di: Antonio Caria

«Occorre raccogliere l'invito del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e attivare al più presto un tavolo di confronto con la Regione».

Il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau è voluto intervenire ancora in merito alla vertenza Secur.

«Da oltre un mese gli ex lavoratori della Secur – ha spiegato Ganau in una lettera inviata questa mattina al presidente Pigliaru e all'Assessore della Sanità Arru – vivono accampati nella centrale piazza d'Italia, portando avanti una protesta silenziosa, ma determinata con l'obiettivo di vedere riconosciuti i propri diritti. Nei giorni scorsi il direttore D'Urso ha dimostrato grande sensibilità, rendendosi disponibile a trovare insieme alla Regione tutte le soluzioni utili e percorribili, nei limiti della normativa regionale e nazionale. Occorre calendarizzare al più presto un incontro – sollecita Ganau nella lettera – al fine di valutare ogni opportuna soluzione atta a risolvere positivamente la vertenza. Certo che la delicatezza del tema troverà pronta risposta nella vostra sensibilità, come mostrato in casi analoghi – si legge al termine della lettera – resto in attesa di comunicazioni sulle iniziative che deciderete assumere».