Inferno di fuoco nel Montiferru, Gianuario Falchi: “Cari politici ancora una volta avete dimostrato che siete veramente lontani dalla realtà”

“Un grazie enorme all’assessore all’agricoltura che è completamente sparita invece di essere in prima linea in questo dramma”

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader del movimento spontaneo dei pastori Gianuario Falchi, protagonista della clamorosa protesta del latte del 2019, in un lungo post pubblicato su Facebook attacca a spada tratta la politica regionale.

“Certo che dopo aver visto quel disastro e sentire i politici in tv che si fanno i complimenti tra loro perché hanno evitato il morto è una cosa veramente assurda – scrive Falchi -. Cari politici, ancora una volta avete dimostrato che siete veramente lontani dalla realtà e distanti dalla gente e se così non fosse stato avreste dovuto mettere mano al portafogli e con una piccola donazione del vostro stipendio di 2500 euro a testa avreste potuto far arrivare voi gli aiuti in quei posti disastrati, invece di fare passarelle con la promessa che arriveranno presto gli indennizzi che se tutto va bene sarà per il prossimo anno quando sarebbero tutti morti. Ringraziate il grande popolo sardo che con la propria solidarietà e aiuti ha salvato gli animali rimasti vivi”.

L’attacco all’assessore dell’agricoltura Gabriella Murgia. “Infine - dice Gianuario Falchi - un grazie enorme all’assessore all’agricoltura che è completamente sparita invece di essere in prima linea in questo dramma, se è vero che abbiamo un assessore all’agricoltura”.

Il leader del movimento spontaneo nella giornata di ieri è stato a Cuglieri dove ha consegnato del foraggio.

“Ci siamo resi conto della gravità e dei danni che hanno subito le aziende. Faccio i complimenti ai gruppi che sono stati formati per far arrivare gli aiuti nell’immediato e mettendo a disposizione i propri mezzi e il proprio tempo”.