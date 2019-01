La Sardegna sferzata da un forte vento di maestrale, raffiche di vento oltre i 100 km/h

Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Il maestrale soffia senza sosta in Sardegna. Raffiche di vento oltre i 130 km/h si sono registrare a Punta Sebera, 979 metri di altezza, nel Sulcis. In serata le previsioni annunciano un miglioramento.

Intanto, a causa del forte vento, a Cagliari sono stati chiusi i parchi cittadini, i cimiteri e la Galleria d'arte. È quanto disposto in via precauzionale dal Comune a causa delle raffiche di vento che in queste ore stanno interessando la città. La riapertura verra' comunicata non appena cesseranno le condizioni di pericolo.

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle prime luci dell'alba, in via Dei Valenzani a Cagliari, per la caduta di un grosso ramo di un albero, che è caduto sulla sede stradale, dove fortunatamente al momento non passavano auto e persone.

La Sala operativa del 115 ricevuta la prima segnalazione, ha inviato la squadra di Pronto intervento che all'arrivo sul posto ha provveduto a delimitare l'area stradale per la messa in sicurezza, tagliando il grosso ramo e liberando la carreggiata. Si registrano anche cartelli stradali e pubblicitari divelti, tavolini e sedie dei bar trascinati dal vento.