Forte vento: un ramo cade sulla sede stradale. Intervengono i Vigili del Fuoco

Nessun veicolo coinvolto

Di: Antonio Caria

Nelle prime luci dell’alba, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti in via Dei Valenzani per la caduta di un grosso ramo di un albero, dovuta al forte vento, che spezzandosi si è riversato sulla sede stradale.

Fortunatamente non è rimasto coinvolto alcun veicolo. Dopo aver ricevuto la segnalazione, la sala operativa del 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento che, al suo arrivo, ha provveduto a delimitare l'area stradale per la messa in sicurezza, tagliando il grosso ramo e liberando la carreggiata.