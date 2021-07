Covid. Casi ancora in aumento a Sassari e Alghero

Nel capoluogo 127 casi, nella Riviera del Corallo il conto complessivo sale a 77

Di: Redazione Sardegna Live

Casi di Covid ancora in aumento nei due principali centri del nord ovest dell’isola. A Sassari le persone positive sono 127, con 15 nuovi casi rispetto a ieri. Tre i ricoverati. 125 le persone in quarantena.

Positivi in aumento anche ad Alghero: ora sono 77, cinque in più rispetto al precedente rilevamento, due dei quali ospedalizzati. Le persone in quarantena sono 102.