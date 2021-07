Dolore per la morte di Marino Terrezza, il giovane agente travolto da un'auto sulla 131 Dcn

Lascia a soli 36 anni la moglie e il figlio. Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Orosei, del presidente Solinas e del presidente del Consiglio regionale Pais

Di: Giammaria Lavena

Aveva solo 36 anni Marino Terrezza, a casa la moglie e un bimbo. La morte questa mattina dell'agente di polizia stradale, travolto da un'auto sulla statale 131 Dcn, all'altezza di Posada, ha suscitato sconforto e commozione. In servizio con la Polstrada di Nuoro si era fermato a prestare soccorso a un'auto in panne. Mentre dirigeva la viabilità è stato investito dal mezzo in transito, perdendo la vita.

In un nota, l'amministrazione comunale di Orosei, paese in cui viveva, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane agente: "Interpretando il sentimento di tutta la popolazione - si legge - siamo vicini al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Marino Terrazza avvenuta nell'adempimento del proprio lavoro, al servizio della popolazione".

Parole di vicinanza e cordoglio anche da parte del presidente della Regione Christian Solinas, che ha affermato: "A nome mio personale e della Giunta desidero esprimere la mia partecipazione al dolore per questo tragico incidente che ha causato la morte del giovane poliziotto Marino Terrezza, in servizio alla polizia stradale di Nuoro, cittadino di Orosei, padre di un bambino.

"Ha perso la vita nello svolgimento del suo lavoro - ha concluso il governatore -, nel quale si è sempre distinto per l’impegno e la generosità". Il commento, infine, del presidente del Consiglio regionale Michele Pais: "E’ con profonda commozione che esprimo, a nome anche dell’intero Consiglio regionale, il cordoglio alla famiglia del poliziotto Marino Terrezza e a tutte le Forze dell’ordine che con abnegazione sacrificano anche la loro vita nel compimento del proprio dovere", afferma.

"Una tragedia per tutti noi - ha concluso Pais -. Abbiamo perso un professionista generoso sempre disponibile a correre in aiuto di chi ne aveva bisogno".