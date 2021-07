Mezzi aerei ancora operativi per bonifica e spegnimento degli ultimi focolai

Ancora in azione cinque elicotteri e sei Canadair. Nel frattempo a Bottidda fiamme minacciano alcune abitazioni

Di: Giammaria Lavena

Proseguono senza sosta le operazioni di bonifica e gli interventi per domare gli ultimi focolai del gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, e che continua a bruciare ormai da sei giorni. Attualmente le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale, Vigili del fuoco e Volontari stanno operando nell'area compresa tra Scano di Montiferro e Cuglieri, spostandosi di focolaio in focolaio.

In loro aiuto ci sono cinque elicotteri della flotta regionale partiti dalle basi di Farcana, Fenosu, Sorgono e Bosa, il Super Puma e sei Canadair, quattro della flotta nazionale e due francesi. In contemporanea alle operazioni si registrano altri incendi in diverse zone dell'Isola. Preoccupa la situazione a Bottidda, in località Nuraghe Sa Pietade, dove le fiamme minacciano le abitazioni del paese.

Accanto alle squadre a terra stanno lanciando bombe d'acqua sulla zona due elicotteri, il Super Puma e due Canadair. Al momento non si registrano evacuazioni. Due elicotteri stanno intervenendo anche sul rogo ancora attivo a Serri, nel Sud Sardegna, mentre sono già stati spenti gli incendi divampati a San Basilio, sempre nel Sud Sardegna e a Tortolì, in Ogliastra.