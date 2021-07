Solinas: cordoglio ai familiari dell'agente morto questa mattina sulla 131 Dcn

Marino Terrazza, 36 anni di Orosei, ha perso la vita questa mattina mentre aiutava un automobilista in difficoltà. Solinas: "Si è sempre distinto per l'impegno e la generosità"

Di: Giammaria Lavena

"Profondo cordoglio" viene espresso dal Presidente della Regione Christian Solinas ai familiari dell’agente deceduto stamane sulla 131 Dcn, e alla Polizia Stradale.

"A nome mio personale e della Giunta - si legge in una nota -, desidero esprimere la mia partecipazione al dolore per questo tragico incidente che ha causato la morte del giovane poliziotto Marino Terrezza, in servizio alla polizia stradale di Nuoro, cittadino di Orosei, padre di un bambino".

"Ha perso la vita nello svolgimento del suo lavoro, nel quale si è sempre distinto per l’impegno e la generosità", conclude Solinas.