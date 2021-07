Fermato con marijuana e un coltello multiuso viene denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, durante un servizio preventivo svolto a Selargius, hanno controllato M.M. 36enne di Settimo San Pietro, che transitava in Via del lavoro alla guida di un ciclomotore Benelli.

Di: Redazione Sardegna Live

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2,56 grammi di marijuana e di un coltello multiuso.

Per questo motivo M.M. è stato deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, mentre è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Cagliari, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro.