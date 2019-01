Commercialista incastrato dallo spesometro

Accusato di evasione fiscale: 60mila euro di ricavi non dichiarati e 13mila euro di Iva non versata

Di: Redazione Sardegna Live

E’ finito nei guai un commercialista di Cagliari, a seguito di un controllo che ha portato alla scoperta di una dichiarazione dei redditi, quella dell’anno 2016, non presentata.

I Finanzieri hanno allora provveduto ad un'analitica ricostruzione del reddito del professionista, incrociando la documentazione da lui acquisita con le banche dati, in particolare con lo spesometro, il database in cui sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita Iva. In questo modo i militari della Gdf hanno scoperto l'evasione sui redditi del 2016. "All'esito del controllo - spiegano le Fiamme gialle - è stato constatato che il contribuente ha occultato al fisco ricavi per 60.000 euro, con una conseguente evasione Iva di 13.200 euro".

Il professionista è stato così accusato di evasione fiscale per i 60 mila euro di ricavi non dichiarati e per non aver versato l’Iva.