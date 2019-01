Fucile e cartucce in una borsa, 36enne nei guai

La Radiomobile Carabinieri ha anche denunciato un 38enne di Cagliari per guida in stato d’ebbrezza

Di: Alessandro Congia

Detenzione abusiva di armi e cartucce. E’ il reato di cui dovrà rispondere davanti al magistrato di turno il cagliaritano Andrea Argiolas, 36 anni, sorpreso dall’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri con un fucile da caccia calibro 12, risultato rubato nel2011 a Elmas e 45 cartucce. Il materiale è stato recuperato all’interno di un borsone sportivo: l’uomo è rinchiuso in camera di sicurezza in via Nuoro in attesa del processo previsto per domattina.

Denunciato a piede libero (con ritiro della patente di guida) anche un 43enne a San Michele in quanto all’atto di un controllo a bordo della sua Polo Volkswagen, è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo e di una dose di marijuana.

Ubriaco al volante

Sempre i militari della Radiomobile hanno denunciato a piede libero un cagliaritano 38enne, sorpreso in via Jenner, a Cagliari, a bordo della sua Mitsubishi L200 mentre percorreva l’arteria in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 2,18gr/l. Per l’uomo, oltre al procedimento penale, è scattato l’immediato ritiro della patente e il sequestro del mezzo.