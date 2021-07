Incendi. Mattarella telefona a Solinas: "Solidarietà e vicinanza"

I ringraziamenti del Capo di Stato a coloro che si sono adoperati per contrastare gli incendi

Di: Giammaria Lavena

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, dopo il vasto rogo che ha coinvolto l'Isola nel fine settimana.

La chiamata da parte del Capo di Stato per “esprimere solidarietà e vicinanza, avere notizie aggiornate e per trasmettere i ringraziamenti a coloro che si sono adoperati per contrastare gli incendi”.

Lo ha reso noto il Quirinale.