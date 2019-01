Di Maio incontra in Piazza Italia i lavoratori ex Secur, "Scriverò al Presidente del Consiglio regionale"

Sono 50 persone accampate dal 5 dicembre per chiedere che gli venga restituito un lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, durante il suo tour in Sardegna, il Ministro Luigi Di Maio ha incontrato a Sassari gli ex dipendenti Secur che dal 5 dicembre hanno dato vita a un presidio in piazza d'Italia, a Sassari, per chiedere a gran voce che gli venga restituito il lavoro. Dal 12 dicembre, ogni notte, qualcuno di loro rimane accampato per tenere costantemente alta l'attenzione dell'opinione pubblica. Quattro le donne che aderiscono alla manifestazione, di cui una incinta di 8 mesi.

Il Ministro sul tema degli ammortizzatori sociali si è assunto l’impegno di contattare attraverso il Ministro del Lavoro il curatore familiare. “Possiamo intervenire, lo abbiamo già vissuto in altri casi”.

