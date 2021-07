Santu Lussurgiu devastata dal fuoco: raccolta fondi “per la ricostruzione”

Il sindaco: “Utilizzeremo le risorse per le opere più urgenti di ripristino della funzionalità di alcuni servizi pubblici e per le necessità più immediate di ricostruzione”

Di: Redazione Sardegna Live

“Dobbiamo asciugare le lacrime e ricostruire. Con questo incendio devastante sono stati cancellati anni, decenni, secoli di storia. Da soli non ce la possiamo fare, abbiamo necessità del sostegno di tutti. Abbiamo bisogno di rinascere, non vogliamo chiuderci in un atteggiamento di commiserazione”.

Per il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, la parola d’ordine è ricostruire “e in questo senso dovremo lavorare intensamente per ridare una prospettiva al territorio”.

“Dopo il devastante incendio di questi giorni, numerosissime sono state le attestazioni di solidarietà giunte alla comunità di Santu Lussurgiu e la disponibilità di tantissime persone a darci una mano – ha detto il primo cittadino -. Per questo motivo, tutti coloro che ci hanno scritto volendo contribuire, possono effettuare una donazione mediante versamento su c/c intestato a Comune di Santu Lussurgiu, IBAN IT79N0101585610000000022009 specificando la seguente causale ‘Donazione per emergenza incendi’”.

Il sindaco fa sapere che le risorse saranno utilizzate “per le opere più urgenti di ripristino della funzionalità di alcuni servizi pubblici e per le necessità più immediate di ricostruzione (viabilità etc.)”.

“A nome della Comunità di Santu Lussurgiu ringrazio tutti coloro che ci stanno sostenendo, e per le forti attestazioni di affetto che ci danno la forza di pensare, dopo la disperazione, alla ricostruzione del nostro territorio e dare così nuova vita al nostro Montiferru, così ferito e lacerato dalla furia di questo terribile e crudele incendio”, ha concluso Diego Loi.