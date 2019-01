Guida in stato di ebbrezza: finisce contro il portone della chiesa

Nei guai pescatore di Sant’Antioco

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza M.E. del 1961 di Sant'Antioco, pescatore.

L'uomo durante la notte scorsa si è messo alla guida del proprio veicolo nonostante avesse bevuto più del consentito, ma a causa della mancanza di lucidità, arrivato nella centrale piazza della Repubblica, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il portone della chiesa di Santa Maria Goretti, dove ha terminato la sua marcia.

I carabinieri intervenuti, visto l'evidente stato di ebbrezza hanno richiesto l'intervento dei sanitari dell'ospedale Sirai dove l’uomo, nonostante il rifiuto, è stato portato per controlli per verificare il tasso alcolemico, risultato superiore al limite consentito.

L’uomo è stato segnalato alla competente ag mentre la patente di guida è stata ritirata per la successiva revoca.