Covid. In Sardegna 209 nuovi casi, aumentano i ricoveri

Nell’ultimo bollettino nessun decesso. Stabili le terapie intensive

Di: Redazione Sardegna Live

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 209 nuovi casi di Covid, a fronte di 2187 tamponi eseguiti. In aumento i ricoveri ospedalieri: ora sono 64 i pazienti in area medica (+11 rispetto al report precedente), mentre restano 10 i pazienti in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 3.416 le persone in isolamento domiciliare e 55.328 i guariti (+37).