Rubata la piccola statua di Sant'Efisio, Pastorale Sociale: "Vergognoso atto"

L'episodio si è verificato questa mattina nella Chiesa di Santa Restituita a Cagliari durante l'incontro dibattito di questa mattina dei sei candidati governatore

Di: Redazione Sardegna Live

Di pochi minuti fa la notizia che la statuetta di Sant’Efisio, tanto amata dai fedeli, che era stata sottratta qualche ora prima dalla chiesa di Santa Restituta in via Sant’Efisio, durante il dibattito, è stata restituita con gran soddisfazione degli stessi parrocchiani. 

Durante l’incontro dibattito di questa mattina con i sei candidati alla presidenza della Regione, qualcuno si è appropriato della piccola statua di Sant’Efisio situata all’entrata della chiesa di Santa Restituta.

Le parole della Pastorale Sociale e del Lavoro Diocesi di Cagliari nel post lasciato su Facebook:

“Piccola storia triste. Mentre eravamo riuniti in tanti per ascoltare e parlare di politica e di miglioramento delle relazioni e della vita sociale...qualcuno o qualcuna ha pensato bene di appropriarsi della piccola statua di Sant'Efisio situata nella prima cappella a destra entrando della chiesa di Santa Restituta.

Sorvolando sullo squallido e riprovevole gesto, questo pomeriggio dalle 16 saremo in chiesa per riordinare. Ci aspettiamo che, come per miracolo, la statua ricompaia al suo posto. Possibilmente prima ancora che dalle telecamere di sorveglianza riusciamo a risalire all'incauto devoto o incauta devota. Grazie!”