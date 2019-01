“Relazioni violente e vittime in ambito domestico”: se ne parla giovedì alla Caserma La Marmora

All’iniziativa dell’Associazione Culturale Ammentu prenderanno parte Luciano Garofano, Paolo De Angelis, Gabriele Satta e Alessandra Nivoli

Di: Antonio Caria

“Relazioni violente e vittime in ambito domestico” è il titolo dell’iniziativa promossa dell’Associazione Culturale Ammentu che si terrà giovedì 17 gennaio alle 16.00, nella Sala conferenze della Caserma La Marmora, in Piazza Castello 9 a Sassari.

Come ha sottolineato la presidente Mariella Usai, l’intento è quello di approfondire tematiche di forte interesse sociale, in particolare seguendo il percorso tracciato nel 2017 con un partecipato convegno sulla violenza di genere.

L’incontro sarà introdotto e moderato dall’avvocato Roberto Vannini (Segretario di Ammentu), mentre i saluti istituzionali interverranno il presidente dell’Ordine forense di Sassari, Mariano Mameli, e il presidente della Camera penale “Enzo Tortora”, Marco Palmieri porteranno i saluti istituzionali.

Molto attesa è la partecipazione di Luciano Garofano, volto di Quarto Grado in onda su Rete4 , che presenterà un intervento sui “Labirinti del male” (titolo del suo ultimo libro), concentrandosi in particolare sul più recente caso di femminicidio avvenuto in Sardegna.

«Anche se esiste una legge sul femminicidio le cose non sono cambiate, il numero delle vittime è rimasto inalterato e la giustizia a tarda a essere esercitata – ha spiegato l’ex comandante dei RIS –. C’è necessità di prevenzione, che ritengo l’aspetto più importante per combattere il fenomeno. Fare prevenzione significa sensibilizzare e sostenere le vittime e convincerle a denunciare il prima possibile, ma non serve a nulla se poi l’azione repressiva non funziona».

Gli aspetti giuridici e sull’incidenza del fenomeno in Sardegna saranno trattati dal procuratore Paolo De Angelis, mentre l’avvocato Gabriele Satta inquadrerà la prospettiva della tutela giuridica delle vittime elaborando alcune riflessioni sull’adeguatezza dell’attuale normativa.

La violenza e l’aggressività tuttavia non nascono necessariamente da una malattia mentale, ma da una serie di concause come predisposizione biologica, educazione, fattori ambientali, abuso di alcol o di altre sostanze. Questi aspetti saranno approfonditi dalla psichiatra Alessandra Nivoli. L’evento è ad accesso limitato ed è valevole per i crediti formativi dell’Ordine forense.