In fiamme 5 camion della nettezza urbana, sul posto i Vigili del Fuoco

Indagini ad ampio raggio dei Carabinieri della Compagnia di Dolianova, si sospetta il gesto doloso di ignoti

Di: Alessandro Congia

Rogo nella zona industriale di Sant’Andrea Frius dove, nel cuore della notte e per cause ancora da accertare, sono andati distrutti cinque autocompattatori del servizio di nettezza urbana nei paesi del Gerrei.

Sul posto sono intervenute diverse squadre del 115 che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio: con loro anche i Carabinieri della Compagnia di Dolianova, coordinati dal Capitano Pasquale Pinnelli, che hanno immediatamente avviato le indagini volte a far chiarezza sull’inquietante episodio. Non si esclude ovviamente l’azione dolosa dei piromani.