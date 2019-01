“MoviesQuiz” e “Internet? A me!”: le iniziative della biblioteca comunale di Romana

Le attività sono promosse in collaborazione con il Comune e la Co.Me.S.

Di: Antonio Caria

Sono due le iniziative promosse in questo mese dall’attivissima Biblioteca comunale di Romana, promosse in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la cooperativa Co.Me.S.

La prima riguarda MoviesQuiz, un gioco cinematografico, in programma mercoledì 30 gennaio alle 17.00 e riservato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni, interamente dedicato al cinema dove i partecipanti potranno sfidarsi rispondendo a quesiti riguardanti film, attori e storia del cinema.

La seconda è “Internet? A me!”, un corso di alfabetizzazione all’uso di internet su smartphone, tablet o PC per disoccupati e inoccupati. Per le iscrizioni è possibile recarsi direttamente nei locali della biblioteca, telefonare al numero 0799144367 oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook “Biblioteca comunale di Romana”.