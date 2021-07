Incendi in Sardegna. Di Maio: "In arrivo primi due canadair dalla Francia"

L'annuncio del ministro degli Esteri. "Continuiamo a seguire gli sviluppi con grande attenzione"

Di: Redazione Sardegna Live

"È stato attivato il meccanismo di protezione civile per canadair dall'estero: due sono in arrivo dalla Francia, che ringrazio ufficialmente". Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a proposito degli incendi che stanno divampando in Sardegna e in modo particolare nell’Oristanese.

"Sono in contatto con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che ha tutto il nostro sostegno. Continuiamo a seguire gli sviluppi con grande attenzione. Massima vicinanza alla popolazione locale. Forza Oristano, forza Sardegna!", ha aggiunto Di Maio.