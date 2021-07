Covid. Oltre 300 nuovi casi in Sardegna, in leggero aumento i ricoveri

2619 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Un solo decesso registrato

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano ad aumentare i contagi da Covid in Sardegna: nel bollettino di oggi sono 324 i nuovi casi accertati, a fronte di 2619 tamponi eseguiti. Si è registrato un decesso, mentre è sostanzialmente stabile la situazione sul fronte dei ricoveri ospedalieri: un paziente in più in area medica (ora sono 52 in totale) e un paziente in più in terapia intensiva (ora sono 10). Sono 3255 invece le persone in isolamento domiciliare.