Mercato di San Benedetto: Nas e Polizia sequestrano banchetto del pesce

Il Comune aveva già ordinato la chiusura del banchetto per "ragioni di salute pubblica". Nas e Polizia sequestrano posteggio e attrezzature

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina al mercato rionale di San Benedetto, in seguito a un’operazione che ha visto la collaborazione tra il NAS dei Carabinieri di Cagliari e la Polizia Municipale cittadina, A. G. titolare di posteggio all’interno dell’area ittica del mercato, verrà denunciato per non aver ottemperato all’ordine di sospensione dell’attività impartita dal Sindaco per “ragioni contingibili di salute pubblica”, mediante Ordinanza Sindacale.

I NAS e gli agenti hanno provveduto al sequestro penale preventivo del posteggio e delle attrezzature contenute all'interno.

Il controllo si è concentrato, inoltre, sulla verifica delle condizioni igieniche e delle modalità di espletamento dell'attività effettuata nel posteggio.