Scoppia bombola in casa e muore carbonizzato: dramma a Senorbì

L'uomo, 40enne marocchino, non è riuscito a scampare alle fiamme. Due inquilini sono invece rimasti illesi

Di: Giammaria Lavena

Nella notte a Senorbì un drammatico incidente casalingo è costato la vita a un 40enne. Anas El Hadri, marocchino, sposato e residente da tempo in paese, è morto carbonizzato nella sua abitazione in via Mazzini.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei Vigili del Fuoco di Sanluri e dei carabinieri della locale Stazione e di quella di Dolianova, lo scoppio di una bombola avrebbe provocato l'incendio, con le fiamme che avrebbero aggredito anche qualche piccolo contenitore di carburante.

Il malcapitato, avvolto dalle fiamme, non è riuscito a mettersi in salvo, mentre altri due inquilini sono rimasti illesi. La salma poco fa è stata restituita alla famiglia per i funerali su decisione del magistrato.