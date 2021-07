L’Urp digitale dell’Aou di Cagliari è tra i progetti più innovativi nel mondo

Il ministero della Salute: sviluppi molto interessanti nella relazione col cittadino

Di: Redazione Sardegna Live

La digitalizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, realizzato con soluzione Hootsuite Enterprise, sarà presentato durante la conferenza annuale dell’azienda canadese tra i progetti più innovativi del mondo del 2021.

Oggi i cittadini possono contattare l’Urp del Policlinico Duilio Casula e del San Giovanni di Dio sia con i mezzi tradizionali (in presenza, mail, pec, telefono) sia con i social (facebook, instagram, linkedin, twitter) sia con i servizi di messaggistica (whatsapp e telegram), avendo risposte in tempo reale, con un uso integrato di due potenti software, Hootsuite Enterprise e Spark Central. Un progetto molto apprezzato anche dai cittadini: il livello di soddisfazione del servizio sta ottenendo un riscontro altissimo nelle valutazioni dei pazienti che lo utilizzano.

Hootsuite è la società leader a livello globale nel social media management. Con oltre 200.000 clienti e milioni di utenti, Hootsuite fornisce il software che brand e organizzazioni internazionali utilizzano per la gestione dei social media. L’esperienza in tematiche di social selling, social customer care e social media management permette ai clienti di Hootsuite di crescere in modo strategico sui social.

Il progetto dell’Aou di Cagliari è stato anche al centro della conferenza “La comunicazione digitale nella Pubblica amministrazione”, che si è svolta a Roma nella sede della Asl Roma 1 promossa da PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale, e che ha visto la partecipazione anche del Ministero della Salute. Il progetto è stato presentato dal commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, Agnese Foddis, e dal responsabile Comunicazione e relazioni esterne, Fabrizio Meloni.

Nel suo intervento alla conferenza, Massimo Aquili, Direttore Generale della Comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del ministero della Salute, è rimasto «molto interessato a questi nuovi sviluppi dell’Urp. La sfida che sta portando avanti il ministero è il Green Pass: abbiamo emesso 40 milioni di certificati scaricati e non è così facile raggiungere questi numeri e questi risultati, anche perché c'è un mondo di casi particolari a cui dare risposta. Al centro della nostra azione c'è e ci deve sempre essere la relazione con il cittadino».

Stefano D’Orazio, Regional Director Hootsuite, descrive le attività del suo team sul mercato italiano: «Hootsuite collabora con diverse organizzazioni pubbliche aiutandole nella gestione dei social media. Abbiamo riscontrato nelle istituzioni una crescita sui percorsi di digitalizzazione e una maggiore attenzione sull’utilizzo professionale dei social. Abbiamo sviluppato anche diversi progetti di “Advocacy” dove i dipendenti sono diventati ambassador dell’ente permettendo di amplificare la comunicazione e di raggiungere una maggiore audience. Ogni giorno in Italia abbiamo oltre 40 milioni di utenti attivi sui social media: ormai è fondamentale per la Pubblica Amministrazione avere una comunicazione organizzata e programmata anche su questi canali».