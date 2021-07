Covid. In Sardegna 285 nuovi casi e nessun decesso

Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva

Di: Redazione Sardegna Live

Continua a salire la curva dei contagi da Covid in Sardegna. Nell’ultimo bollettino sono stati riportati 285 nuovi casi (ieri erano stati 246) a fronte di 3364 tamponi effettuati. Non è stato registrato nessun decesso mentre sale il numero di pazienti in terapia intensiva (da 6 a 9), così come quello dei ricoverati in area medica (da 51 a 52). In isolamento domiciliare ci sono 2947 persone.