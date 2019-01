Stop ai collegamenti ferroviari Alghero-Olmedo-Sassari. Faedda: «Nessuna notizia sulla ripresa del servizio»

Il primo cittadino: «L’Assessore Regionale dei Trasporti manifesti adeguata attenzione ai problemi del nord-ovest della Sardegna»

Di: Antonio Caria

Da oltre tre mesi, ormai, il servizio ferroviario nella tratta Sassari – Olmedo – Alghero è sospeso.

Un provvedimento, quello dell’Assessorato regionale dei trasporti che, come ha specificato in una nota il Sindaco di Olmedo Toni Faedda, sarebbe stato «assunto in assenza di qualunque concertazione con le istituzioni del territorio» e «finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza della tratta ferroviaria in argomento».

«Il provvedimento dell’Assessore Regionale ai Trasporti,– aggiunto il primo cittadino – ha pertanto sospeso un servizio pubblico essenziale, utilizzato quotidianamente da centinaia di passeggeri in gran parte studenti e lavoratori e solo in parte sostituito dagli autobus»

«Rilevo mio malgrado che, nonostante il lungo tempo trascorso dall’interruzione del servizio, – ha proseguito – non si ha alcuna notizia dell’inizio degli interventi necessari all’adeguamento della tratta ferroviaria alle norme di sicurezza vigenti».

«Il preoccupante quanto ingiustificato silenzio della Regione – ha tuonato – fa temere che il collegamento ferroviario in oggetto rimarrà sospeso per tutto il 2019 e oltre, con grave disagio per i numerosi passeggeri oltre agli ingenti danni, ad oggi non facilmente quantificabili, derivanti dal prolungato inutilizzo dei treni».

Faedda ha anche ricordato che «In considerazione della gravità del problema, unitamente ai Sindaci di Sassari e Alghero, avevo tempestivamente chiesto all’Assessore Regionale competente la convocazione di un incontro alla presenza di Arst e organizzazioni sindacali al fine di conoscere il dettagliato cronoprogramma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della tratta ferroviaria in argomento, richiesta rimasta ad oggi senza alcun riscontro, sebbene recentemente sollecitata dal sottoscritto».

«Auspico pertanto, che l’Assessore Regionale dei Trasporti, – ha concluso il primo cittadino – manifesti adeguata attenzione ai problemi del nord-ovest della Sardegna, convocando senza ulteriore ritardo, un incontro nel nostro territorio al fine di fornire ogni dettaglio sui lavori in argomento ed indicare i tempi certi per la ripresa del servizio di trasporto ferroviario».