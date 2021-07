Vasto rogo tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, in azione elicotteri e Canadair

Oltre 40°C di temperatura e i forti venti rendono difficili le operazioni di spegnimento

Di: Redazione Sardegna Live

Un devastante rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi nelle campagne dell'Oristanese, fra Bonarcado e Santu Lussurgiu. Le alte temperature con punte di oltre 40 gradi e il vento stanno rendendo difficili le operazioni di spegnimento con fiamme che si propagano rapidamente.

Sul posto gli uomini del Corpo forestale, i vigili del fuoco e i volontari. Per arginare il fuoco, che si è anche avvicinato pericolosamente alla strada provinciale dove le forze dell'ordine stanno deviando il traffico in via precauzionale, stanno intervenendo anche tre elicotteri della flotta regionale e due Canadair.

Due elicotteri stanno invece domando le fiamme che interessano in questi istanti le campagne di Usellus, sempre in provincia di Oristano. Sul posto anche due Canadair. Al momento non si registrano danni ad aziende agricole o feriti, ma l'allerta resta alta durante tutta la giornata da bollino rosso.