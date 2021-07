Dopo l'ordinanza di Draghi in Sardegna +50% di prenotazioni vaccini in 24 ore

Nell'Isola si è passati in un giorno da una media di 4mila a 6mila prenotazioni

Di: Redazione Sardegna Live

L'ordinanza del premier Draghi, che impone il green pass dal 6 agosto per tutta una serie di attività, ha generato un'ondata di nuove prenotazioni delle vaccinazioni che si avverte anche nei dati isolani. In Sardegna, infatti, si è passati in appena 24 ore da una media di 4mila prenotazioni a 6mila.

L’assessore alla Sanità Mario Nieddu spiega che a preoccupare sono ancora gli ultrasessantenni che non hanno aderito alla campagna vaccinale: "Per questo ho chiesto al ministro Speranza che siano ritirati AstraZeneca e Johnson & Johnson e ci vengano inviati Pfizer e Moderna. Solo così riusciremo a recuperarli, ormai lo sappiamo, ce lo dicono nelle numerose lettere che riceviamo".

E' arrivato il momento chiave, nel frattempo, per gli operatori sanitari no vax, che in Sardegna sono 3.627. L’Ats ha infatti concesso cinque giorni per provvedere ad assumere la prima dose, dopo i quali scatterà la sospensione dal servizio. "Stiamo accertando chi fra questi, magari nel tempo intercorso fra le varie comunicazioni, abbia effettuato almeno una dose o prenotato l'appuntamento - ha spiegato il Direttore del Servizio Igiene e sanità pubblica di Cagliari, Antonio Frailis -. Chi invece ha presentato o ancora deve, una documentazione dichiarante l'insussistenza dei presupposti per aderire alla campagna vaccinale per motivi di salute e chi invece per scelta personale continua a non rispondere alle direttive. Ed è proprio verso questi ultimi che presto partirà la richiesta per i procedimenti di sospensione dall'attività lavorativa".