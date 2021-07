Covid Alghero: 69 positivi in città

I dati forniti dal Comune: le persone in quarantena sono 72

Di: Giammaria Lavena, foto Comune di Alghero Facebook

Sono 69 i cittadini positivi al coronavirus ad Alghero, stando ai dati forniti dal Comune.

In città, fanno sapere da Palazzo Civico, non si registra alcun paziente ospedalizzato a causa del Covid e le persone in quarantena sono 72.

I positivi sono più che raddoppiati rispetto a due settimane fa, quando i numeri si aggiravano attorno alle trenta unità.