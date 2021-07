Fermato dai carabinieri a Villasimius: nello zaino marijuana e hashish

Uno studente 21enne è stato segnalato alla Prefettura

Di: Giammaria Lavena

Stanotte alle 2 circa, a Villasimius, i carabinieri della locale Stazione, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un 21enne studente del luogo.

Il giovane è stato sottoposto a perquisizione mentre transitava a piedi in via Vargiu e sarebbe stato trovato in possesso di 0,7 grammi circa di marijuana e 0,2 grammi circa di hashish, contenuti all'interno di uno zaino che egli teneva in mano e che avrebbe posato furtivamente a terra alla vista dei militari, attirandone l’attenzione.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e debitamente custodito presso gli uffici del comando operante in attesa di essere sottoposto ad analisi di laboratorio presso l’Agenzia delle Dogane di Cagliari.