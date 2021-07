Dopo scontro fra auto a Sanluri due donne finiscono all'ospedale

Entrambe sono state trasferite all'ospedale di San Gavino Monreale in codice giallo

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Sanluri i carabinieri del radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in seguito a una richiesta pervenuta sull’utenza 112 lungo la SS 197 all’altezza del km 22+400.

Qua si è verificato un incidente stradale con feriti, che ha coinvolto una Ford Fiesta condotta da una 55enne impiegata del posto e incensurata, e una Fiat Panda con alla guida una 52enne residente a Capoterra, anche lei impiegata e incensurata.

Sono state entrambe trasportate in codice giallo all’ospedale “NS di Bonaria” di San Gavino Monreale. La viabilità è stata parzialmente interrotta per circa un’ora, i documenti di guida sono risultati essere regolari per entrambe le conducenti.