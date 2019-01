Lotta ai prodotti non sicuri, alla contraffazione e alla pirateria audiovisiva: sequestrati quasi 200mila articoli

Sanzione ai titolari di 1.000 euro

Di: Antonio Caria

Quasi 200mila articoli. Tanto è stato sequestrato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari nell’ambito dell’attività quotidiana volta al contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e contraffatti e della pirateria audiovisiva.

In tre distinti controlli, effettuati nel centro del capoluogo nei confronti di attività commerciali esercenti l’attività di commercio al dettaglio di articoli da regalo, i Baschi Verdi hanno complessivamente rinvenuto 112.664 articoli di bigiotteria commercializzati in violazione delle norme sul “Codice del Consumo”, in quanto privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni in lingua italiana nonché di quelle relative al produttore, all’ importatore ed al paese di origine.

I titolari hanno ricevuto una sanzione amministrativa pari a 1.032 euro.

Sempre a Cagliari, nel corso di un altro intervento nei confronti di una attività operante nel campo del commercio al dettaglio di accessori, i Finanzieri hanno rinvenuto 86mila446 articoli di vario genere (tra cui lampade, cartucce per la colla a caldo, piccoli compressori) riportanti il marchio CE contraffatto.

Il titolare è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per la vendita degli articoli contraffatti e ha ricevuto la sanzione di 1.032 euro per la commercializzazione dei “prodotti non sicuri”.

Sempre in città, i militari hanno trovato un cittadino italiano in possesso di 70 DVD privi del marchio SIAE, circostanza per la quale lo stesso è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica .

In via Matteoti a Iglesias, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, abbandonati da ignoti venditori, dileguatisi alla vista dei Finanzieri, quattro grosse buste contenenti complessivamente 69 articoli di abbigliamento contraffatti, tra felpe, maglioni, giubbotti e scarpe riportanti marchi prestigiosi quali Moncler, Liu-Jo, Fred Perry, Adidas, Armani e Nike.