Uomo armato barricato in casa minaccia con un fucile gli agenti della Polizia Municipale

Neutralizzato dalla Squadra Volanti, dell'Antiterrorismo e della Mobile

Di: AdnKronos

Si è concluso alle 16.30, con l'irruzione della Polizia nella palazzina di Via Italia a Pirri, Municipalità di Cagliari, l'intervento per un uomo di 52 anni che si è barricato in casa dopo aver minacciato con un fucile gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari, intervenuti insieme ai medici per un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

L'uomo, con evidenti problemi psichici, è uscito per strada con un fucile, minacciando gli agenti. A qual punto è intervenuta la Polizia. Gli agenti della Squadra Volanti, dell'Antiterrorismo e della Mobile, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno forzato il portoncino d'ingresso della palazzina cercando anche di instaurare un rapporto di collaborazione con l'uomo, anche con la collaborazione dei parenti.

Ma non avendo riscontri hanno forzato l'ingresso ed hanno fatto irruzione neutralizzandolo. L'uomo è stato affidato alle cure dei medici. Si è poi appurato che era armato di una carabina ad aria compressa.