Lite tra vicini di casa finisce a bastonate: arrestato a Padova un cagliaritano

In manette con l'accusa di tentato omicidio

Di: Redazione sardegna Live

Al culmine di una lite, ha aggredito a colpi di bastone un vicino di casa con cui non andava d'accordo da molto tempo, provocandogli ferite al capo tali da costringerlo al ricovero.

In manette è finito un uomo di 65 anni, arrestato dai carabinieri la notte scorsa con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di Salvatore Corda, originario di Cagliari, pensionato, residente a Piombino Dese.

Il ferito è un uomo di 51 anni, ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.