Emergenza Freddo, prosegue la raccolta e la distribuzione: “Servono coperte e abiti pesanti”

Va avanti l’azione dei volontari Acli. È possibile segnalare situazioni o zone particolari per il passaggio del pulmino

Di: Alessandro Congia

Le temperature rigide non danno tregua ai senzatetto e le previsioni indicano una ulteriore diminuzione nel prossimo futuro. Per questo le Acli provinciali di Cagliari proseguono nella distribuzione di coperte e abbigliamento pesante alle persone senza fissa dimora in tutta l’area metropolitana del capoluogo e nei comuni dell’hinterland.

“È doveroso ringraziare i tanti che in questi giorni sono venuti nella nostra sede a portarci maglioni, coperte ma anche scarpe e abiti pesanti – dice il presidente provinciale Mauro Carta – allo stesso tempo, però, invito tutti coloro che possono a contribuire alla raccolta in modo che il nostro pulmino possa continuare nella sua opera di sostegno e conforto per gli ultimi”.

L’iniziativa è possibile grazie ad “ABITIamo il riciclo”, progetto nato nel 2015 che unisce la passione per la sartoria alla solidarietà e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso il recupero originale e creativo di abiti e accessori usati. “Ricordo che siamo a disposizione anche per ricevere segnalazioni dirette di situazioni particolari o di zone in cui è necessario il nostro intervento – conclude il presidente – i nostri Volontari, raggiungibili attraverso il numero di telefono 070 43039 o via mail (acliprovincialicagliari@gmail.com), tratteranno ciascun caso con il massimo della riservatezza e forniranno tutto il supporto possibile”.